Минобороны КНДР: Если США применят оружие против КНДР, Пхеньян предпримет адекватные ответные действия

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Если США применят оружие против КНДР, северокорейская сторона предпримет адекватные ответные действия. Об этом говорится в опубликованном в среду агентством ЦТАК заявлении начальника генерального штаба Корейской Народной Армии Пак Чон Чхона. Оно стало ответом на прозвучавшую ранее угрозу президента США Дональда Трампа применить оружие против КНДР «в крайнем случае, если в этом возникнет необходимость». «Мы очень разочарованы высказыванием американского президента о возможности применения оружия против нашей страны», - отмечается в заявлении начальника генштаба Корейской Народной Армии, который подчеркнул также, что «такая позиция и хвастливые высказывания могут навредить самому американскому лидеру», а использование вооружённых сил против КНДР станет «ужасной вещью для США». Пак Чон Чхон напоминает также, что КНДР и США технически находятся в состоянии войны, поэтому «перемирие может перерасти в полномасштабный вооружённый конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности». Одновременно Пак Чон Чхон заявил, что единственным фактором, удерживающим от вооружённого конфликта, являются близкие отношения лидеров двух стран. Тем самым Север сохранил возможность продолжения диалога.