Президент РК и глава МИД Китая договорились активизировать двустороннее сотрудничество в различных областях

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Президент РК Мун Чжэ Ин принял в четверг находящегося с визитом в Сеуле министра иностранных дел Китая Ван И. Как сообщили в администрации президента, южнокорейский лидер поблагодарил китайское руководство за поддержку политики Сеула, направленной на денуклеаризацию Корейского полуострова и превращению его в регион мира. Кроме того, как отметил Мун Чжэ Ин, сотрудничество между двумя странами поможет поддержать безопасность в Северо-Восточной Азии и справиться с трудностями в мировой экономике. Он выразил надежду на то, что предстоящая позднее в этом месяце южнокорейско-китайская встреча на высшем уровне поможет развитию диалога и сотрудничества между Сеулом и Пекином. Ван И согласился с необходимостью активизации двустороннего сотрудничества в различных областях. Он отметил важность совместной работы Китая и РК по защите принципов свободной торговли в условиях, когда мировое сообщество столкнулось с «угрозой односторонности и политики власти». Это первый визит главы китайского внешнеполитического ведомства в РК после того, как в 2016 году двусторонние отношения обострились из-за размещения на Корейском полуострове американских систем противоракетной обороны THAAD. В среду Ван И встречался с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва. В ходе встречи была также отмечена необходимость укрепления двустороннего сотрудничества посредством более активных обменов на высоком уровне и тесного общения.