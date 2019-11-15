Дональд Трамп: Ким Чон Ын слишком многое может потерять, если будет предпринимать враждебные действия

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Ким Чон Ын «слишком многое может потерять, на самом деле вообще всё, если будет предпринимать враждебные действия»,- написал 8 декабря на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. Он отметил также, что «у Северной Кореи под руководством Ким Чон Ына есть невероятный экономический потенциал, но она должна произвести денуклеаризацию, как было обещано». 7 декабря глава Белого дома выразил уверенность в том, что Пхеньян не будет вмешиваться в американский избирательный процесс, не желая портить особые отношения с президентом США. Между тем, постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил ранее, что Пхеньяну «не нужны долгие переговоры с США, а денуклеаризация уже снята с повестки». По его словам, США лишь преследуют свои внутренние цели, призывая к диалогу, а на самом деле всего лишь пытаясь выиграть время.