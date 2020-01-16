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Политика

Чон Гён Ду: РК и США не снизили частоту и качество совместных военных учений

Write: 2020-01-16 11:12:04Update: 2020-01-16 11:15:02

Чон Гён Ду: РК и США не снизили частоту и качество совместных военных учений

Photo : YONHAP News

РК и США сохраняют обороноспособность, не снижая количество и качество совместных учений. Об этом сообщил в среду министр обороны РК Чон Гён Ду, выступая на форуме по вопросам  мира на Корейском полуострове, организованном Корейским институтом национальной стратегии и американским Институтом Брукингса. По его словам, в прошлом году проведены более ста различных совместных учений на уровне батальонов. Это больше, чем прежде. Однако в целях поддержания усилий по денуклеаризации учения проводятся в новом формате, с применением новейших технологий. В качестве примера он привёл военно-воздушные учения, когда стороны «способны идеально выполнять совместные миссии», даже если военнослужащие не находятся в одном месте. Он также подчеркнул, что южнокорейские и американские военные всегда готовы к ведению боевых действий и победе. Коснувшись переговоров о распределении совместных военных расходов, министр выразил уверенность в том, что стороны в конце концов достигнут консенсуса. 
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