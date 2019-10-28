Мун Чжэ Ин: Правительство РК приложит усилия для развития сектора искусственного интеллекта и расширения сети 5G

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Правительство РК приложит усилия для развития сектора искусственного интеллекта и расширения сети мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе заслушивания докладов об основных направлениях работы в наступившем году министерства науки и информационных технологий и комитета по вопросам связи и телекоммуникаций. Мероприятие прошло в четверг в Институте электроники и телекоммуникаций в научном центре «Тэдок» в городе Тэчжоне. Глава государства подчеркнул, что РК обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать локомотивом в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, сектор информационных технологий – это важный источник новых рабочих мест. «Превращение потенциала в реальность - это задача, которую должно реализовать правительство»,- отметил Мун Чжэ Ин. Он напомнил также, что охват всей территории страны сетью связи 5G не позднее 2022 года является основой инновационного роста РК. Глава государства будет заслушивать доклады правительственных учреждений до конца февраля.