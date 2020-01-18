Госдепартамент США полностью поддержал своего посла в РК Гарри Харриса

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В госдепартаменте США выразили полную поддержку американскому послу в РК Гарри Харрису, несмотря на его жёсткие заявления, вызывающие протесты южнокорейской общественности. Такая позиция была озвучена в ответ на запрос радиостанции «Голос Америки». В ведомстве, в частности, заявили, что выражают полное доверие Гарри Харрису, который усиленно работает над укреплением двустороннего союза. Касательно позиции о том, что его заявления могут быть восприняты как вмешательство в суверенные права РК, в госдепе полностью опровергли это, отметив, что Харрис не ставит под сомнение суверенитет страны. Что касается критики со стороны администрации президента, правительства и политических партий РК, то представитель внешнеполитического ведомства США не стал давать прямого ответа. Ранее Гарри Харрис заявил, что тема индивидуальных поездок южнокорейцев в КНДР, озвученная Мун Чжэ Ином, в первую очередь должна быть согласована с американской стороной. В противном случае возможны непредвиденные последствия, в том числе санкции США. Это вызвало критику различных кругов южнокорейской общественности.