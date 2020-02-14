В преддверии парламентских выборов политические партии РК объединяются

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С целью увеличения числа потенциальных депутатских мандатов в Национальном собрании нового созыва многие политические партии стремятся к объединению. 17 февраля партия Справедливого будущего, Новая партия Тэан и партия Мира договорились о слиянии в Объединённую демократическую партию. Это позволит получить в общей сложности 28 мандатов в нынешнем парламенте и окажет влияние на ход выборов. 17 февраля приступает к активной политической деятельности Объединённая партия будущего, созданная в результате слияния трёх других оппозиционных партий – партии Свободная Корея, Новой консервативной партии и Прогрессивной партии. В состав руководства вошли 12 депутатов. На 23 февраля намечена церемония формирования Народной партии, продвигаемой бывшим депутатом Ан Чхоль Су.