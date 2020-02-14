Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

В преддверии парламентских выборов политические партии РК объединяются

Write: 2020-02-17 12:05:25Update: 2020-02-17 12:27:21

В преддверии парламентских выборов политические партии РК объединяются

Photo : YONHAP News

С целью увеличения числа потенциальных депутатских мандатов в Национальном собрании нового созыва многие политические партии стремятся к объединению. 17 февраля партия Справедливого будущего, Новая партия Тэан и партия Мира договорились о слиянии в Объединённую демократическую партию. Это позволит получить в общей сложности  28 мандатов в нынешнем парламенте и окажет влияние на ход выборов. 17 февраля приступает к активной политической деятельности  Объединённая партия будущего, созданная в результате  слияния трёх других оппозиционных партий – партии Свободная Корея, Новой консервативной партии и Прогрессивной партии. В состав руководства вошли 12 депутатов. На 23 февраля намечена церемония формирования Народной партии, продвигаемой бывшим депутатом Ан Чхоль Су. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >