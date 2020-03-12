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Начиная с полуночи 16 марта, РК ввела усиленные меры карантинного контроля для прибывающих из всех стран Европы в целях недопущения въезда заражённых вирусом COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в понедельник на заседании правительства по вопросу борьбы с вирусом. До сих пор такие меры действовали для прибывающих из шести европейских стран – Италии, Франции, Германии, Испании, Великобритании и Нидерландов. Подобные меры применяются также для прибывающих из Китая, Японии и Ирана. Пассажиры в письменном виде отвечают на вопросы о состоянии здоровья, подвергаются контролю температуры тела и оставляют представителям органов здравоохранения контактные данные – адрес и номер телефона. Кроме того, они должны загрузить в свои смартфоны специальные приложения для самопроверки состояния здоровья. Ужесточение карантинных мер связано с тем, что в последнее время число подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19 растёт в Европе быстрыми темпами. Количество инфицированных в Италии превысило 20 тыс. человек.