Мун Чжэ Ин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

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Президент РК Мун Чжэ Ин во вторник, в преддверии чрезвычайного саммита «Большой двадцатки», провёл телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщил представитель администрации президента РК Кан Мин Сок. Мун Чжэ Ин высоко оценил инициативу Саудовской Аравии, председательствующей в G20, о проведении чрезвычайного саммита по коронавирусу. По его словам, COVID-19 перестал быть проблемой здравоохранения, создавая кризисную ситуацию в общественной, финансовой и экономической сферах. По этой причине необходимость в международном сотрудничестве высока, а проведение чрезвычайного саммита является очень своевременным. Мун Чжэ Ин также отметил необходимость мер для минимизации ущерба мировой экономики от COVID-19 и обеспечения активности деловых кругов. Глава РК в этот день провёл ещё одни телефонные переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Мун Чжэ Ин заявил о готовности Сеула поделиться опытом лечения и борьбы с COVID-19, а также предоставить международному сообществу соответствующие клинические данные. Педро Санчес поздравил Мун Чжэ Ина с успехами в борьбе с коронавирусом. Он также предложил провести видеоконференцию с участием корейских вирусологов и попросил Сеул оказать помощь с медицинским оборудованием и другими компонентами.