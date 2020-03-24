РК и США пришли к предварительной договорённости о совместных оборонных расходах

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Рабочие группы РК и США пришли к предварительной договорённости по соглашению о распределении расходов на совместную оборону. РК и США обсуждали данный вопрос с сентября прошлого года. В ходе семи раундов переговоров им так и не удалось прийти к единому мнению и сгладить разногласия. Проблема заключалась в чрезмерных требованиях Вашингтона по увеличению доли Сеула. Ситуация резко изменилась после начала распространения коронавируса COVID-19. На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры глав двух государств Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа, в ходе которых они обменялись мнениями о необходимости сотрудничества в сложных обстоятельствах. Это придало импульс переговорам в минувшие выходные. Американская сторона отступила от своих требований по увеличению южнокорейской доли в расходах. Была достигнута договорённость о сохранении прежних рамок соглашения. В частности, решено вновь увеличить до пяти лет срок действия соглашения, который в последний раз был сокращён до года. Отметим, что с 1 апреля порядка четырёх тысяч работников американских баз из числа южнокорейских граждан отправляются в неоплачиваемый отпуск. Однако проблема может быть решена, если РК и США оперативно заключат соглашение.