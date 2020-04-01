Большинство избирателей в РК намерены принять участие в голосовании на парламентских выборах

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Семь из десяти избирателей в РК намерены принять участие в голосовании на выборах в Национальное собрание, которые состоятся 15 апреля. На это указывают представленные 2 апреля результаты опроса, проводившегося агентством Gallup Korea по заказу Центризбиркома 23-24 апреля среди 1.500 граждан страны в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился по телефону. Вышеуказанный ответ дали 72,7% респондентов. Это на 8,8% больше, чем во время предыдущих выборов в Национальное собрание 20-го созыва. Выяснилось, что чем старше респонденты, тем выше показатель. 26,7% участников опроса указали, что примут участие в досрочном голосовании. Эта отметка также выросла почти вдвое. Среди критериев, по которым избиратели намерены сделать свой выбор, наиболее популярными стали: личность и его способности, политика и предвыборные обещания, принадлежность к какой-либо партии. Помимо этого, 74,7% респондентов согласились с мнением о том, что каждый голос оказывает важное влияние на исход выборов. Между тем, около половины участников опроса полагают, что нынешние выборы являются «чистыми». Противоположного мнения придерживаются чуть более 30%, в качестве причин указывая на необъективные сообщения СМИ, взаимную критику политиков, грязную предвыборную борьбу. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%. С более подробными деталями опроса можно ознакомиться на сайте Центрального комитета рассмотрения опросов о выборах (NESDC).