Госдепартамент США: Вашингтон проявил гибкость на переговорах с Сеулом

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Вашингтон проявил гибкость на переговорах с Сеулом о разделении оборонных расходов, а сами переговоры продолжаются. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер, выступая в четверг на встрече с журналистами, прошедшей в режиме онлайн. Он добавил, что стороны продолжают общение в поисках договорённости, которая была бы полностью приемлема как для правительств, так и для президентов двух стран Дональда Трампа и Мун Чжэ Ина. Он добавил, что американская сторона будет продолжать работать над достижением этой цели, подчеркнув, что приверженность укреплению южнокорейско-американского альянса является основой переговоров. Сеул и Вашингтон не могут договориться о размере южнокорейской доли расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове.