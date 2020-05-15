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Госдепартамент США: Вашингтон проявил гибкость на переговорах с Сеулом

Write: 2020-05-15 12:04:24Update: 2020-05-15 12:08:25

Госдепартамент США: Вашингтон проявил гибкость на переговорах с Сеулом

Photo : YONHAP News

Вашингтон проявил гибкость на переговорах с Сеулом о разделении оборонных расходов, а сами переговоры продолжаются. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер, выступая в четверг на встрече с журналистами, прошедшей в режиме онлайн. Он добавил, что стороны продолжают общение в поисках договорённости, которая была бы полностью приемлема как для правительств, так и для президентов двух стран Дональда Трампа и Мун Чжэ Ина. Он добавил, что американская сторона будет продолжать работать над достижением этой цели, подчеркнув, что приверженность укреплению южнокорейско-американского альянса является основой переговоров. Сеул и Вашингтон не могут договориться о размере южнокорейской доли расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове.
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