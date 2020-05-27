Национальное собрание РК ХХ созыва завершает работу

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29 мая Национальное собрание РК ХХ созыва завершает четырёхлетний период своей работы. Его называют худшим законодательным органом в истории страны, что не лишено оснований. Приступив к работе 30 мая 2016 года, Национальное собрание сразу же стало ареной постоянных конфликтов между правящей партией и оппозицией, которые начались с обсуждения импичмента бывшему президенту Пак Кын Хе. Споры между законодателями обострились с приходом в 2017 году новой администрации, а ещё через год имели место даже физические столкновения между депутатами при обсуждении предложения использовать ускоренный метод утверждения некоторых законопроектов. Осенью прошлого года Национальное собрание столкнулось с новыми противоречиями из-за коррупционного скандала, связанного с окружением бывшего министра юстиции Чо Гука. За четыре года в Национальное собрание был направлен 24.141 законопроект. Однако депутаты успели обсудить и принять лишь 37,8% поступивших документов.