Министр обороны РК Чон Гён Ду подчеркнул важность сохранения боеготовности

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В связи с растущей напряжённостью в межкорейских отношениях из-за пропагандистских листовок, отправляемых общественными организациями Юга на Север, 10 июня состоялось совещание военного руководства РК. В ходе мероприятия министр обороны РК Чон Гён Ду отметил, что КНДР не соблюдает межкорейские договорённости в военной области от 19 сентября, а также по двустороннему сотрудничетсву, критикует проведение учений и наращивание военной мощи РК, перекладывая ответственность за усложнение межкорейских отношений только на Сеул. Он подчеркнул необходимость сохранения в этой ситуации полной боевой готовности. Министр упомянул случаи незаконного проникновения гражданских лиц на территорию военных баз и нарушения иностранцами границы у побережья уезда Тхэан-гун провинции Чхунчхон-Намдо. Чон Гён Ду призвал принять все возможные меры, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобных инцидентов. Он также отметил, что состоявшиеся накануне южнокорейско-американские учения по противовоздушной и противоракетной обороне проведены в рамках сдерживания северокорейской ракетной угрозы и не имеют отношения к американской системе противоракетной обороны.