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В РК началось обсуждение МРОТ на следующий год

Write: 2020-06-11 15:58:19Update: 2020-06-11 18:21:48

В РК началось обсуждение МРОТ на следующий год

Photo : YONHAP News

11 июня началось обсуждение вопроса об уровне МРОТ на следующий год. Профильная комиссия приступила к работе. В этом году МРОТ составил 8.590 вон в час или 1 млн 795 тыс. вон в месяц, что по нынешнему курсу - около 1.500 долларов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем году. На этот раз самым большим фактором, влияющим на размер МРОТ, является ситуация с эпидемией COVID-19. Работодатели считают повышение показателя невозможным, учитывая резкое ослабление платёжеспособности частных компаний в условиях кризиса. Рабочие, в свою очередь, указывают на необходимость повышения отметки в интересах тех, кто работает на низкую зарплату. Одновременно некоторые эксперты полагают, что, несмотря на противоположность мнений, стороны сумеют договориться, учитывая, что COVID-19 представляет собой угрозу национального масштаба. Уровень МРОТ должен быть определён до 5 августа. Поэтому комитету необходимо завершить обсуждение до середины июля. 
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