Половина жителей КНДР недоедает

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Около половины жителей КНДР испытывают нехватку продовольствия. Об этом 14 июля сообщили радиостанции Голос Америки и Свободная Азия, ссылаясь на результаты исследования ООН. 13 июля пять международных организаций - Продовольственная организация ООН, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Детский фонд ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и Всемирная организация здравоохранения - совместно представили ежегодный доклад «Положении дел в области продовольственной безопасности и питания в мире». В нём указывается, что в период с 2016 по 2019 год предположительно 12,2 млн северян сталкивались с проблемой недоедания. Это 47,6% всего населения КНДР. По этому показателю страна на втором месте в мире после Гаити, где отметка составила 48,2%. Северокорейский показатель, между тем, немного вырос по сравнению с периодом с 2015 года по 2017 год, что указывает на ухудшение продовольственной ситуации на Севере. По состоянию на прошлый год среди детей в возрасте младше пяти лет отклонения в развитии наблюдались у 19%.