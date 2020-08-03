Из-за дождей в центре страны погибли 9 человек

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Число жертв проливных дождей, обрушившихся на центральный регион РК, по состоянию по 16:30 по кор.вр. 3 августа, возросло до девяти человек, по крайней мере девять человек числятся пропавшими без вести. Как сообщили в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, один человек погиб в сеульском муниципальном округе Кванак-ку, ещё один - в городе Ансоне провинции Кёнгидо. Три человека погибли в городе Чхунчжу и один – в городе Чэчхоне провинции Чхунчхон-Пукто. Погибли также трое рабочих завода полупроводников в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Основными причинами гибели людей стали оползни и быстрый подъём уровня воды в реках. В провинции Кёнгидо повреждены 112 домов и 1.043 гектара сельскохозяйственных угодий. Пострадали также город Инчхон, провинции Чолла-Пукто и Чхунчхон-Намдо. Общенациональный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации со 2 августа находится на самом высоком, третьем уровне. В Сеуле частично перекрыто движение по скоростным шоссе и мостам через реку Ханган. 818 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы их обрушения.