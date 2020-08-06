В результате дождей 17 человек погибли, 10 пропали без вести

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По состоянию на 6:00 утра 7 августа, 17 человек погибли и 10 пропали без вести в результате проливных дождей, которые идут на юге Корейского полуострова с начала месяца. Как сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, данные показатели включают жертв инцидента в районе плотины Ыйимхо в Чхунчхоне провинции Канвондо. Там поток воды перевернул резиновую лодку со спасателями, в которой находились пять человек. Около 2,5 тысяч человек покинули свои дома из-за угрозы их подтопления и обрушения. Затоплены около 1.900 домов, а также порядка 1.100 скотоводческих ферм и зернохранилищ. Под водой оказались примерно 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Затоплены более тысячи участков автомобильных и железных дорог. Благодаря усилиям спасателей и муниципальных служб, удалось восстановить почти две три повреждённых объектов.