13 августа в РК выявлены более ста случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 13 августа в стране выявлены 103 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 14.873 человека. Число новых случаев достигло четырёхмесячного максимума. Это вынуждает органы здравоохранения рассмотреть вопрос об ужесточении мер социального дистанцирования, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса. Это касается главным образом столичного региона, где выявлены 83 случая инфекции: 32 - в Сеуле, 47 – в провинции Кёнгидо, 4 – в Инчхоне. 5 инфицированных обнаружены в Пусане, 3 – в провинции Чхунчхон-Намдо, 2 – в Кванчжу, по одному – в Ульсане, провинциях Канвондо и Кёнсан-Пукто. 24 случая инфекции связаны с церковью в Кояне провинции Кёнгидо, в том числе 12 – выявлены за минувшие сутки. 11 заболевших связаны с очагом инфекции в сети закусочных Lotteria в Сеуле. 7 случаев инфекции выявлены на пограничных карантинных пунктах в аэропортах и морских портах. Количество умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 305 человек. Коэффициент смертности составляет 2,05%. 46 человек завершили лечение, и общее число вылечившихся составило 13.863 человека. Продолжают лечение 705 человек.