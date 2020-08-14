Президент РК призвал Японию к диалогу

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15 августа в Сеуле состоялась торжественная церемония по случаю 75-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. В ней приняли участие президент РК Мун Чжэ Ин, представители правительства, члены семей борцов за независимость страны и другие, всего 170 человек. В торжественной речи глава государства сначала затронул тему пандемии COVID-19, отметив, что ситуация всё ещё требует высокой бдительности. По его словам, правительство делает всё возможное в целях защиты граждан от вируса, в том числе прилагая усилия для получения вакцины. Президент выразил слова уважения и благодарности народу, отметив обнадёживающие прогнозы экономического роста. Он также заявил, что страна обязательно преодолеет и угрозу в виде сильнейших ливней, которые привели к многочисленным человеческим жертвам. Помимо этого, Мун Чжэ Ин прокомментировал противоречия РК и Японии по вопросу выплаты компенсаций корейцам, ставшим жертвами принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Он сказал: «Совместные усилия двух стран, уважающих права человека, станут мостом для сотрудничества в будущем. Наше правительство всегда готово сесть за стол переговоров с японскими властями». Президент указал на необходимость уважения решения Верховного суда, признавшего ответственность ряда японских компаний за ущерб, понесённый жертвами трудовой мобилизации. По его словам, суд признаёт действительность базового договора о нормализации отношений между Японией и Кореей от 1965 года, одновременно признав сохранение права на требование компенсаций за незаконные действия в частном порядке. Мун Чжэ Ин затронул и межкорейские отношения. Президент, в частности, сказал, что сотрудничество сторон является для Юга и Севера лучшей политикой безопасности, не зависящей от ядерного оружия и военной мощи. Глава государства подчеркнул, что это путь к всеобщему процветанию.