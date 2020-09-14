«Умные зелёные» промышленные комплексы – будущее экономики

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Создание «умных зелёных промышленных комплексов» в корейской версии «Нового курса» - это не выбор, а «незаменимая» задача для защиты окружающей среды и повышения конкурентоспособности экономики страны. Об этом заявил в четверг президент РК Мун Чжэ Ин в ходе посещения Национального промышленного комплекса в городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо. Глава государства отметил, что объекты в Чханвоне превращаются в «интеллектуальный зелёный промышленный комплекс» с «грандиозными инновациями», направленными на реализацию цифровой и низкоуглеродной экономики. К 2025 году планируется создать по всей стране в общей сложности 15 таких комплексов, инвестировав в них 3,2 трлн вон (2 млрд 700 млн долларов). В них появятся 33 тыс. качественных рабочих мест. Мун Чжэ Ин назвал эти объекты «компасом динамично развивающейся отечественной экономики», поскольку они содействуют развитию регионов. Кроме того, такие комплексы помогут сократить потребление энергии и загрязнение окружающей среды, что особенно актуально в эпоху пост-коронавируса и изменения климата. Таким образом, «умные зелёные» промышленные комплексы - это «не вариант, а необходимость».