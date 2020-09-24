Северокорейские СМИ не сообщают об убийстве гражданина РК

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Северокорейские СМИ хранят молчание об убийстве гражданина РК в начале этой недели в Жёлтом море. Между тем, президент РК Мун Чжэ Ин заявил в четверг, что убийство северокорейскими военными сотрудника министерства морского и рыбного хозяйства - «шокирующий» инцидент, с которым нельзя примириться. Ранее в тот же день Управление национальной безопасности администрации президента РК призвало Пхеньян раскрыть подробности «бесчеловечного акта». Центральная северокорейская газета «Нодон синмун», орган правящей ТПК, опубликовала в пятницу статью, в которой содержится призыв к усилению карантинных мер для предотвращения проникновения в страну COVID-19. В статье подчёркивается, что карантин - это основа защиты страны и её жителей. В другой статье говорится об усилении контроля за чистотой рек и ручьёв как одной из карантинных мер.