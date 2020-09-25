Юг призвал Север совместно расследовать убийство гражданина РК

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК призвала северокорейскую сторону провести совместное расследование обстоятельств убийства гражданина РК в районе межкорейской границы в Жёлтом море. Об этом сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника управления национальной безопасности президентской администрации Со Чжу Сок. Он отметил, что совместное расследование необходимо, поскольку стороны высказали различные версии обстоятельств инцидента. Комментируя результаты совещания силовых министров, состоявшегося под председательством президента страны Мун Чжэ Ина, Со Чжу Сок отметил, что южнокорейское правительство положительно оценивает извинения северокорейской стороны за свои действия и обещание принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Он выразил надежду на то, что совместное расследование позволит выявить все детали трагедии. Со Чжу Сок призвал также восстановить военные линии связи между двумя Кореями для проведения оперативных консультаций.