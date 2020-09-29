Суд разрешил проведение акции протеста в Сеуле 3 октября

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1 октября Сеульский административный суд удовлетворил заявку общественной организации «Народное движение за новую Корею» о проведении 3 октября, в День основания корейской нации, акции протеста против политики нынешней администрации. При соблюдении ряда условий разрешено проведение в центре Сеула так называемого «автомобильного парада». В числе условий - предварительное предоставление властям списка участников, причём мероприятие начнётся лишь после того, как полиция проверит личности участников. В мероприятии могут принять участие девять транспортных средств с одним человеком в каждом. Все физические контакты между участниками запрещены. Они не смогут открыть окна или выйти из автомобилей, за исключением экстренных случаев. Мероприятие может начаться в 14:00, а закончиться до 16:00. Участники должны подписать согласие с выдвинутыми условиями. В противном случае правоохранительные органы могут в любой момент прекратить мероприятие. Строгие меры предприняты, чтобы не допустить повторения сценария митинга 15 августа на площади Кванхвамун. Он стал источником прямого или косвенного заражения COVID-19 не менее чем 600 человек.