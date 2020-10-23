Пхеньян обвинил Сеул в смерти южнокорейского госслужащего

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Пхеньян возложил на Сеул вину за смерть в Жёлтом море сотрудника министерства морского и рыбного хозяйства РК. Как отмечается в опубликованном в пятницу заявлении агентства ЦТАК, недавний трагический инцидент в водах Жёлтого моря является результатом ненадлежащего контроля южнокорейского руководства за своими гражданами, находящимися в пограничной зоне. Такой контроль особенно необходим в тот момент, когда пандемия COVID-19 охватила юг Корейского полуострова, обострив напряжённость в регионе. Северокорейская сторона предпринимает все возможные усилия для того, чтобы вернуть на родину тело южнокорейского гражданина. То, что усилия оказались безрезультатными, заслуживает сожаления, но необходимые действия будут продолжаться, - говорится в заявлении. В нём подчёркивается, что Пхеньян не желает повторения инцидентов, которые приводят к обострению межкорейских отношений. Между тем, консервативные силы на Юге, такие как оппозиционная партия Сила народа, используют нынешний инцидент для клеветы на Север, - отмечается в заявлении ЦТАК.