На саммите РК-АСЕАН провозглашена «Новая южная политика плюс»

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Президент РК Мун Чжэ Ин принял в четверг участие в ежегодном саммите с лидерами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проводился в формате видеоконференции. Южнокорейский лидер провозгласил «Новую южную политику плюс», которая представляет собой обновлённую версию «Новой южной политики» Сеула, направленной на укрепление стратегических связей РК со странами АСЕАН и Индией. Обновлённая стратегия содержит практические меры всестороннего сотрудничества в различных областях, в том числе, в области здравоохранения,- заявил Мун Чжэ Ин в своём выступлении на саммите, подчеркнув, что это позволит РК и АСЕАН стать лидерами пост-коронавирусной эры. Он также сообщил о поддержке Сеулом Рамочной программы комплексного восстановления АСЕАН после пандемии COVID-19. РК и АСЕАН смогут преодолеть пандемию в духе «солидарности и сотрудничества»,- подчеркнул южнокорейский лидер.