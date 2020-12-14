Правительство помогает работникам сферы социально значимых услуг

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В условиях ухудшения эпидемической ситуации правительство РК опубликовало пакет мер по поддержке работающих в сферах социально значимых услуг, среди которых здравоохранение, социальное обслуживание, доставка, уборка мусора и другие. 14 декабря министерство труда и занятости представило соответствующий доклад. В нём изложены меры поддержки и защиты категорий работающих, которые сталкиваются с такими трудностями как высокий риск заражения, снижение уровня доходов и другие. Работникам, занятым в сфере надомного социального обслуживания и дополнительного образования, в первой половине следующего года будет выплачена единовременная помощь в размере 460 долларов на человека. Её получат около 90 тысяч человек. К работе на объектах соцобеспечения будут привлечены дополнительные кадры. Уборщикам мусора и доставщикам посылок будет предоставлена помощь в проведении медицинского обследования. Власти ограничат использование 100-литровых мусорных мешков, значительно усложняющих труд работников коммунальных служб. Принято решение расширить рамки страхования с целью повышения уровня защищённости рабочих в случае производственных травм. Будут смягчены условия для создания профсоюзов доставщиков. В правительстве сообщают о планах укрепить защиту представителей данных сфер в экстренных условиях на законодательном уровне.