РК и Россия отметили 30-летие установления дипотношений

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24 марта в Сеуле состоялась церемония по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Россией. Она планировалась на прошлый год, но была отложена из-за пандемии COVID-19. С приветственными речами к участникам церемонии обратились главы внешнеполитических ведомств двух стран. Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён отметил резкий рост двусторонних обменов, в частности, увеличение товарооборота с 200 млн долларов 30 лет назад до более чем 22 млрд долларов в 2019 году. Это является доказательством того, что две страны являются «хорошими друзьями и партнёрами»,- отметил Чон Ый Ён. Он также подчеркнул, что Россия вместе с РК находится на пути к прочному миру на разделённом Корейском полуострове. В ответной речи министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что решение двух стран установить дипломатические отношения три десятилетия назад вырвало их из «порочного круга холодной войны». Он назвал двусторонние связи «действительно хорошим и дружественным» партнёрством. «Отношения характеризуются общими интересами, взаимопониманием и доверием на высоком уровне. Двустороннее сотрудничество динамично развивается благодаря торговле, экономическим обменам и инвестициям», - добавил Сергей Лавров. На 25 марта назначены переговоры глав МИД РК и России, в ходе которых будут обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, двусторонние отношения и региональное сотрудничество.