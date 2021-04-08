Оппозиция одержала уверенную победу на досрочных выборах

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7 апреля в РК состоялись досрочные выборы глав четырёх административных единиц, в том числе, мэров двух крупнейших городов страны – Сеула и Пусана, а также 17 депутатов местных законодательных собраний. По итогам подсчёта голосов, оппозиционная партия Сила народа обошла правящую Демократическую партию Тобуро со значительным отрывом. В Сеуле кандидат от партии Сила народа О Сэ Хун получил 57,5% голосов избирателей (2 млн 798 тыс. голосов), а Пак Ён Сон от правящей Демократической партии Тобуро – 39,18% голосов. В Пусане у Пак Хён Чжуна от оппозиционной партии Сила народа 62,67%, а у его оппонента от правящих сил Ким Ён Чхуна – 34,42% голосов. Председатель временного комитета партии Сила народа Ким Чжон Ин охарактеризовал такие результаты как проявление воли народа. Победители выборов мэров Сеула и Пусана вступили в должность сразу после объявления окончательных результатов подсчёта голосов. Срок их пребывания на новом посту - до 30 июня следующего года. В выборах приняли участие более половины избирателей. Между тем, кандидат от партии Сила народа Со Дон Ук избран главой администрации округа Чун-гу Ульсана, его однопартиец О Тхэ Ван - главой администрации уезда Ыйрён-гун провинции Кёнсан-Намдо. 11 из 17 избранных депутатов местных законодательных собраний - представители оппозиции.