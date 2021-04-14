LG: Рост экономики РК в этом году составит 4%

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Согласно прогнозу Института экономических исследований группы LG, опубликованному 14 апреля, в этом году темпы роста южнокорейской экономики составят 4%, что на 1,5% выше прогноза, озвученного в августе прошлого года. Нынешний показатель является самым высоким с 2011 года. В отчёте института отмечается, что в связи со значительным ростом экспорта и улучшением потребительских настроений можно говорить о восстановлении внутренней экономики. Озвученный институтом показатель превышает прогнозы Международного валютного фонда (3,6%), Организации экономического сотрудничества и развития (3,3%), правительства РК (3,2%) и Банка Кореи (3,0%). В институте полагают, что в этом году экспорт по-прежнему будет основным фактором роста южнокорейской экономики, однако до восстановления спроса на внутреннем рынке ещё далеко в связи с продолжающимися карантинными мерами и нестабильностью поставок вакцин. Ожидается, что потребление в частном секторе в этом году вырастет на 3,4%, инвестиции в строительство увеличатся на 0,9%, а в производственные мощности на 7,6%. При этом восстановление занятости будет медленным.