11 мая в РК более 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 мая в стране зарегистрированы 635 новых случаев COVID-19. Показатель превысил отметку в 600 заражённых впервые с 5 мая. Общее число заболевших с начала пандемии составило 128.918. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 5 человек, общее число умерших – 1.884 человека. Коэффициент смертности – 1,46%. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 3.698.657 человек, или 7,2% населения страны. По состоянию на утро 12 мая, зарегистрированы 20.678 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 412 за минувшие сутки. 103 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 11 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 656 человек. Общее количество выздоровевших – 119.373 человека. Проходят лечение 7.661 человек.