Уровень заболеваемости COVID-19 в столичном регионе остаётся самым высоким в РК

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На протяжении 3,5 месяцев на долю столичного региона приходится 60-70% новых случаев COVID-19 по стране. Об этом сообщил министр административного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль, выступая 13 мая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Он призвал органы власти столичного региона принять особые меры карантинного контроля для уменьшения числа источников распространения вируса, напомнив о росте случаев групповых заражений. Кроме того, коэффициент положительных результатов тестирования непрерывно растёт с третьей недели марта и уже составляет 2,0%, в связи с чем нельзя исключать вероятность очередных вспышек. Министр призвал граждан принять активное участие в кампании вакцинации. 13 мая началась запись на прививки лиц в возрасте от 60 до 64 лет, воспитателей детских садов и учителей начальных школ. Их вакцинация начнётся 7 июня.