В РК отмечают День рождения Будды

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19 мая во всех южнокорейских буддистских храмах, в том числе, в главном храме Чогеса в Сеуле, прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения Будды. В этот день Будде исполнилось 2565 лет. В мероприятии в главном храме Чогеса приняли участие духовный лидер крупнейшей в РК буддийской секты Чогечжон монах Чинчжэ, главный управляющий сектой монах Вонхэн, а также минимальное количество буддистов и представителей других религиозных сект, правительства и посольств зарубежных стран. В храме соблюдались правила социального дистанцирования. В рамках церемонии, включавшей в себя праздничные ритуалы, было озвучено поздравительное послание президента РК Мун Чжэ Ина. Монах Чинчжэ в своей торжественной речи пожелал, чтобы народ Кореи наполнился ярким светом мудрости, милосердия Будды, мира и счастья. Он также сказал, что в тот день, когда мы празднуем День рождения Будды, во всём мире разгорается пламя конфликтов и конфронтации. В этой связи Монах Чинчжэ призвал власти Мьянмы объявить о прекращении всех боевых действий. Он отметил, что межкорейские отношения вновь оказались заморожены, и южнокорейские буддисты объединят усилия для скорейшего перехода к диалогу и сотрудничеству между Югом и Севером.