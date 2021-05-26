В РК принята программа стимулирования вакцинации

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С 1 июня для полностью или частично привитых от COVID-19 снимаются ограничения на число участников встреч близких родственников, которое в настоящее время составляет максимум 8 человек. Начиная с июля, привитые первой дозой вакцины будут освобождены от обязательного ношения масок на открытом воздухе. Привитые двумя дозами будут освобождены от соблюдения запрета на участие в мероприятиях с числом участников более четырёх человек. Данное решение принято в рамках программы стимулирования вакцинации, объявленной 26 мая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. В том случае, если до конца июня не удастся привить 13 млн человек, программа стимулирования вакцинации может быть пересмотрена. Об этом заявил представитель Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Сон Ён Рэ. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 мая в стране зарегистрированы 707 новых случаев COVID-19. Рост числа инфицированных до двухнедельного максимума медики связывают с распространением групповых инфекций из-за увеличения числа случаев, источник которых не удаётся выявить. Общее число заболевших с начала пандемии составило 137.682.