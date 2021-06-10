36-летний Ли Чжун Сок возглавил партию Сила народа

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36-летний Ли Чжун Сок, не имеющий опыта парламентской деятельности, возглавил ведущую оппозиционную партию Сила народа. За него проголосовали 43,8% членов партии и граждан страны, которые приняли участие в выборах, проходивших с 7 по 10 июня через интернет и по телефону. Занявшая второе место На Гён Вон, депутат Национального собрания четырёх созывов и бывший лидер парламентской фракции ведущей оппозиционной партии, набрала 37,1% голосов. Ли Чжун Сок, выпускник Гарвардского университета, начал политическую деятельность в 2011 году, в возрасте 26 лет, став членом временного комитета тогдашней ведущей оппозиционной партии Ханнара, которую возглавляла бывший президент Пак Кын Хе. Двухлетний срок пребывания Ли Чжун Сока на посту лидера оппозиции начался немедленно. Под его руководством партия будет готовиться к президентским выборам, которые состоятся в марте следующего года. Выступая с программной речью, Ли Чжун Сок заявил о необходимости победить на президентских выборах. Он стал самым молодым лидером политической партии в современной истории РК. По мнению экспертов, его победе способствовало то, что молодые члены партии хотят радикальных реформ. По итогам опроса, проведённого в начале июня, Ли Чжун Сок занял четвёртое место в списке потенциальных кандидатов в президенты страны. Он получил 3% голосов респондентов.