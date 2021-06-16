Ким Чон Ын: КНДР должна быть как к диалогу, так и к конфронтации с США

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КНДР должна быть готова как к диалогу с США, так и к возможной конфронтации. Как сообщает 18 июня агентство ЦТАК, об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын, выступая на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Он «подробно проанализировал» политику новой администрации США по отношению к КНДР, определил «стратегические и тактические меры в отношениях с США». Ким Чон Ын также отметил важность стабильного контроля над ситуацией на Корейском полуострове, «осветил направления внешней политики, принципы партии и правительства по важным международным и региональным вопросам», - говорится в сообщении ЦТАК. Это было первое послание северокорейского руководства в адрес США после прихода к власти в Белом доме президента Джо Байдена. Сообщается также, что северокорейский лидер подписал «особое распоряжение» о стабилизации жизни людей, а пленум принял решение о безоговорочном выполнении плана производства зерна на этот год, призвал партию, вооружённые силы и весь народ сосредоточиться на подъёме сельского хозяйства. Работа пленума продолжается, сообщает ЦТАК, не уточнив, когда она закончится.