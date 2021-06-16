Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

Ким Чон Ын: КНДР должна быть как к диалогу, так и к конфронтации с США

Write: 2021-06-18 10:58:19Update: 2021-06-18 10:59:24

Ким Чон Ын: КНДР должна быть как к диалогу, так и к конфронтации с США

Photo : YONHAP News

КНДР должна быть готова как к диалогу с США, так и к возможной конфронтации. Как сообщает 18 июня агентство ЦТАК, об этом  заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын, выступая на пленуме Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Он «подробно проанализировал» политику новой администрации США по отношению к КНДР, определил «стратегические и тактические меры в отношениях с США». Ким Чон Ын также отметил важность стабильного контроля над ситуацией на Корейском полуострове, «осветил направления внешней политики, принципы партии и правительства по важным международным и региональным вопросам», - говорится в сообщении ЦТАК. Это было первое послание северокорейского руководства в адрес США после прихода к власти в Белом доме президента Джо Байдена. Сообщается также, что северокорейский лидер подписал «особое распоряжение» о стабилизации жизни людей, а пленум принял решение о безоговорочном выполнении плана производства зерна на этот год, призвал партию, вооружённые силы и весь народ сосредоточиться на подъёме сельского хозяйства. Работа пленума продолжается, сообщает ЦТАК, не уточнив, когда она закончится.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >