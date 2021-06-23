Вакцинация способствует снижению риска заболеваемости у пожилых

Photo : YONHAP News

Число привившихся первой дозой вакцины в РК приблизилось к 30% населения. Благодаря этому среднее число пациентов в критическом состоянии сократилось со 170 до 135 человек в день, а доля пациентов в возрасте старше 60 лет в тяжёлом состоянии упала с 85% до 71%. Коэффициент смертности сократился с 1,49% до 1,32%. В Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний отметили, что сокращение числа новых случаев инфекции в последние дни было связано прежде всего с уменьшением числа заражённых среди лиц старше 60 лет, чему во многом способствовал эффект вакцинации. На третий квартал были заключены соглашения о поставке в общей сложности 80 млн доз вакцин, однако правительство подтвердило на июль поставку лишь 10 млн доз. Между тем, правительство РК сообщило о планируемом создании приложения с QR-кодом, которое позволит быстро проверить, был ли человек вакцинирован. Приложение будет использоваться при входе в общественные здания.