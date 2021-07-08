С 9 июля в Сеуле может быть введён высший уровень социального дистанцирования

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За сутки 7 июля в РК зарегистрированы 1.275 новых случаев COVID-19. Это самое большое количество за сутки с 20 января прошлого года, когда в РК был подтверждён первый случай инфекции. Кроме того, впервые число новых случаев инфекции превышает 1.200 два дня подряд. Около 80% инфицированных выявляется в столичном регионе уже более месяца. В связи с угрозой четвёртой волны распространения COVID-19 правительство РК не исключает вероятности введения в столичном регионе самого высокого уровня социального дистанцирования. Об этом сообщил 7 июля в вечернем выпуске новостей на канале KBS премьер-министр РК Ким Бу Гём. По словам премьера, правительство будет вынуждено пойти на это, если ситуацию не удастся удержать под контролем при нынешнем уровне социального дистанцирования. Высший уровень вводится в том случае, если в течение недели в регионе выявляются в среднем 389 случаев инфекции в сутки. Среднее ежедневное количество подтверждённых случаев за последнюю неделю составило в Сеуле 387, и если за текущие сутки к 00 часов 9 июля будет выявлено более 348 случаев, показатель будет соответствовать критериям высшего уровня социального дистанцирования. Он может быть применён только к Сеулу, хотя столичный регион, включающий, кроме Сеула, город Инчхон и провинцию Кёнгидо, представляет собой одну жилую зону. Высший уровень социального дистанцирования предусматривает запрет на частные собрания с участием более чем двух человек после 18 часов, запрет на работу ночных клубов и закусочных под открытым небом. Присутствовать на свадьбах и похоронах смогут только родственники. Тем временем, с момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 15 млн 476 тыс. человек, или 29,9% населения страны. 5 млн 553 тыс. человек, или 10,7% населения, вакцинированы полностью.