Раздача чрезвычайной помощи жителям РК ожидается в конце августа

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Правительство РК стремится предоставить чрезвычайную помощь на борьбу с экономическими последствиями пандемии COVID-19 большинству граждан страны до конца августа. Однако сроки выплат будут зависеть от эпидемической ситуации. Как сообщили 26 июля в министерстве планирования и финансов РК, стимулирующие чеки на общую сумму 11 трлн вон (9,5 млрд долларов) получат наименее обеспеченные жители страны. По подсчётам правительства, по 250 тыс. вон (217 долларов) на человека получат 20 млн 230 тыс. домохозяйств. 5 трлн 300 млрд вон (4 млрд 600 млн долларов) выделено на поддержку мелких предпринимателей, пострадавших от антивирусных ограничений. Им предполагается начать выплаты 17 августа. В зависимости от размера экономического ущерба сумма помощи может составить до 20 млн вон (17.350 долларов). Между тем, кэшбэк от оплат банковскими картами с целью стимулирования спроса будет действовать не три месяца, как планировалось раньше, а два. Расходы на покрытие кэшбэка были сокращены с 1 трлн 100 млрд вон (950 млн долларов) до 700 млрд вон (610 млн долларов), чтобы оказать дополнительную поддержку мелким предпринимателям.