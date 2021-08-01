Пхеньян: Южнокорейско-американские учения омрачат межкорейские отношения

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Южнокорейско-американские военные учения нужно рассматривать «как нежелательную прелюдию, которая серьёзно подрывает волю высших руководителей Севера и Юга, желающих увидеть шаг к восстановлению взаимного доверия, и которая ещё больше омрачает перспективы отношений между Севером и Югом». Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 1 августа агентством ЦТАК. Правительство и армия КНДР «будут внимательно следить за тем, проведёт ли южнокорейская сторона враждебные военные учения в августе или примет другое смелое решение», - говорится в заявлении. На прошлой неделе Пхеньян восстановил работу межкорейских линий связи, которые не действовали более года. Это вселило надежду на возобновление находящегося в тупике диалога между Югом и Севером. По этому поводу в заявлении говорится, что было «преждевременным и поспешным» строить прогнозы об улучшении отношений исходя из факта «физического восстановления соединения».