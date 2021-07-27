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В Корее

О новом режиме социального дистанцирования будет объявлено 6 августа

Write: 2021-08-05 11:29:10Update: 2021-08-05 11:30:23

О новом режиме социального дистанцирования будет объявлено 6 августа

Photo : YONHAP News

6 августа правительство РК объявит о том, будет ли продлено действие четвёртого уровня социального дистанцирования в столичном регионе и третьего уровня в остальных регионах. Органы здравоохранения настаивают на сохранении нынешних мер, учитывая то, что число новых случаев COVID-19 не уменьшается, несмотря на вакцинацию. Кроме того, существуют опасения по поводу новой, более заразной разновидности вируса «Дельта плюс». Так, за сутки 4 августа по всей стране зарегистрированы 1.776 новых случаев COVID-19. При этом 1.025 заражённых или 65% всех новых случаев инфекции выявлены в столичном регионе, в том числе, 461 в Сеуле, 475 в провинции Кёнгидо и 89 в Инчхоне. Между тем, с началом сезона отпусков эпидемическая ситуация обостряется из-за активизации перемещений жителей страны по регионам. Правительство призывает жителей страны вакцинироваться, чтобы снизить опасность заражения. 
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