Неопределённость в мировой экономике нарастает

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Корейский институт развития отмечает рост неопределённости на фоне замедления темпов восстановления мировой экономики из-за продолжения распространения COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 7 октября отчёте института. В документе отмечается, что в результате новой волны COVID-19 и ужесточения карантинных мер замедлились темпы восстановления сферы услуг, предполагающей прямые контакты с людьми. Несмотря на положительные тенденции в сфере производства за счёт сектора полупроводников, эксперты отмечают рост таких факторов риска как сокращение производства в некоторых отраслях и снижение индекса деловых настроений. Сообщается, что рост потребительских цен в сентябре составил 2,5%, как и в предыдущем месяце, что объясняется продолжающимся ростом цен на нефть и продукты животноводства.