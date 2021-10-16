Хон Нам Ги: РК рассмотрит запрос США об обмене информацией о производителях полупроводников

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Правительство РК будет тесно сотрудничать с производителями микросхем, чтобы сформировать ответ на запрос США о предоставлении информации о цепочках поставок. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая 18 октября в Сеуле на совещании по вопросам экономической безопасности. В нём приняли участие министры экономического блока и силовые министры. Министерство торговли США попросило мировых производителей полупроводников, в том числе, Samsung Electronics, до 8 ноября предоставить информацию о запасах, спросе и других деталях, чтобы «повысить доверие и прозрачность в цепочке поставок». У производителей возникли опасения по поводу утечки основных коммерческих секретов. Данный вопрос должен решаться с учётом интересов производителей и правительства,- отметил Хон Нам Ги, добавив, что Сеул активизирует консультации с Вашингтоном. 14 октября он встретился в Вашингтоне с министром финансов США Джанет Йеллен. Высоко оценив усилия Вашингтона по устранению проблем в глобальной цепочке поставок и предложив союзникам тесно сотрудничать, вице-премьер одновременно выразил озабоченность просьбой американской стороны к производителям полупроводников поделиться информацией о своих цепочках поставок. Ранее аналогичную озабоченность выразило министерство промышленности, торговли и энергетики РК, заявив, что запрос Вашингтона слишком обширен и может включать коммерческие секреты. Представители компаний Samsung Electronics и SK hynix пока не дали конкретного ответа, сказав лишь, что им необходимо тщательно рассмотреть проблему.