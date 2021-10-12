У США нет враждебных намерений по отношению к Северной Корее

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США не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее, оставаясь открытыми для встреч без предварительных условий. Об этом заявил 18 октября на пресс-конференции в госдепартаменте спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким, подводя итоги встречи со спецпредставителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. Одновременно он подчеркнул необходимость выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся КНДР, а также отстаивания прав человека на севере Корейского полуострова. «США готовы сотрудничать с Северной Кореей в решении вопросов, вызывающих озабоченность в гуманитарном аспекте. США поддерживают предоставление гуманитарной помощи наиболее уязвимым северокорейцам в соответствии с международными стандартами доступа и мониторинга»,- добавил Сон Ким. Он отметил, что «значительная часть дискуссии» с Но Гю Доком была посвящена «углублённому обсуждению» документального подтверждения окончания Корейской войны.