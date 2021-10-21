Запуск первой отечественной ракеты-носителя назначен на 17:00 кор.вр.

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В РК завершается подготовка к запуску первой отечественной ракеты-носителя «Нурихо» (KSLV-II). Запуск запланирован на 17:00 кор.вр 21 октября с космодрома «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо в 473 км к югу от Сеула. Ракета «Нурихо» весит 200 тонн. Она снабжена жидкостными двигателями - четырьмя 75-тонными на первой ступени, одним 75-тонным на второй ступени и одним 7-тонным на третьей ступени. Ракета будет запущена с макетом полезной нагрузки весом 1,5 тонны на низкую околоземную орбиту на расстоянии от 600 до 800 километров от земной поверхности. Ожидается, что с момента запуска до выхода на орбиту потребуется 16 минут 7 секунд. Если запуск будет успешным, РК станет седьмой страной в мире, разработавшей космическую ракету-носитель, способную нести спутник массой более одной тонны, после России, США, Франции, Китая, Японии и Индии. Это откроет новую эру в космической программе страны. Как сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследований, вывод о том, насколько успешным был запуск, можно сделать через 30 минут после старта. В настоящее время вероятность успешного запуска новой ракеты с первой попытки составляет 30%. В 2013 году в проект создания ракеты «Нурихо» правительство РК инвестировало 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов).