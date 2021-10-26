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Политика

В Риме состоится выставка, посвящённая мирным усилиям Сеула

Write: 2021-10-26 12:01:17Update: 2021-10-26 12:02:31

В Риме состоится выставка, посвящённая мирным усилиям Сеула

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК проведёт в Риме выставку, которая проинформирует мировое сообщество об усилиях Сеула по установлению мира на Корейском полуострове. Выставка приурочена к визиту президента РК Мун Чжэ Ина в Рим для участия в саммите «Большой двадцатки» и встрече с Папой Римским Франциском. На выставке, которая откроется 29 октября в соборе Святого Игнатия и продлится две недели, будут представлены 136 крестов, изготовленных из старых ограждений  демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Число 136 – это дважды по 68 лет, которые прошли после раскола страны в 1953 году в результате Корейской войны, завершившейся перемирием, а не мирным договором. Министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён, который будет сопровождать президента во время визита, примет участие в церемонии открытия выставки.
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