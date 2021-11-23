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Экономика

Большинство экономистов ожидают повышения учётной ставки

Write: 2021-11-23 14:28:11Update: 2021-11-23 14:31:23

Большинство экономистов ожидают повышения учётной ставки

Photo : YONHAP News

Абсолютное большинство финансовых экспертов прогнозируют, что Банк Кореи повысит в ноябре учётную ставку, чтобы обуздать рост инфляции и долгов домохозяйств. Как свидетельствуют результаты опроса ста экспертов, проведённого Корейской ассоциацией финансовых инвестиций, 90% из них прогнозируют рост учётной ставки. В конце сентября  аналогичный прогноз высказывали лишь 13% экспертов. В нынешней ситуации дальнейшее замораживание учётной ставки может привести к финансовому дисбалансу,- говорится в заявлении ассоциации. 52% респондентов прогнозируют рост доходности облигаций в декабре, 35% ожидают, что она останется неизменной, а 13% считают, что доходность облигаций снизится. Индекс рынка облигаций составил в ноябре 80,2 пункта, уменьшившись на 6,2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Значение ниже ста означает, что большинство экспертов ожидают ухудшения конъюнктуры рынка облигаций. 
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