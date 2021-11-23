В столичном регионе РК экстренная эпидемическая ситуация

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Эпидемическая ситуация РК хуже, чем ожидалось. Особенно серьёзное положение сложилось в столичном регионе, и органы здравоохранения должны усилить меры сдерживания распространения инфекции. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая на совещании по вопросам реагирования на пандемию COVID-19, которое состоялось 24 ноября в административном городе Сэчжоне. Он отметил, что в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, должен быть немедленно введён чрезвычайный план реагирования на COVID-19. За сутки 23 ноября в РК зарегистрированы 4.116 новых случаях заболевания, что превзошло предыдущий рекордный максимум в 3.292 человека, зарегистрированный 18 ноября. Число больных в тяжёлом и критическом состоянии установило новый рекорд – 586 человек. Всплеск заболеваемости произошёл после ослабления режима социального дистанцирования, когда с 1 ноября в стране начал действовать первый этап плана «жить с COVID-19». Учитывая, что количество серьёзных случаев COVID-19 неуклонно растёт, Ким Бу Гём призвал органы здравоохранения как можно тщательнее регулировать распределение больничных коек, организовав домашнее лечение бессимптомных пациентов и пациентов с лёгкими симптомами. Он отметил важность ревакцинации, особенно пожилых пациентов.