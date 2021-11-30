Правительство РК призывает ускорить вакцинацию подростков

Photo : KBS News

После возобновления очных занятий в детских дошкольных учреждениях и школах всех ступеней в рамках первого этапа постепенного перехода к обычной повседневной жизни в РК отмечен резкий рост числа новых случаев COVID-19, в том числе, среди детей и подростков. В этой связи министр образования Ю Ын Хе и начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён призвали активизировать вакцинацию подростков. Выступая 1 декабря на совместном брифинге в административном городе Сэчжоне, они отметили, что два ведомства продлили период вакцинации жителей страны в возрасте от 12 до 17 лет до 22 января. В течение двух недель, начиная с 13 декабря, медицинские работники будут вакцинировать учащихся непосредственно в школах. Количество случаев COVID-19 среди пациентов в возрасте от 12 до 17 лет составило в сентябре 3.630 человек, в октябре оно превысило 4.800, а в ноябре – 6.600 человек. По оценкам правительства, за последние две недели 99,9% из 2.990 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, у которых положительный результат теста на коронавирус, не были вакцинированы.