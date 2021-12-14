Альянс РК и США - ключ к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону

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Южнокорейско-американский альянс имеет исключительную важность для поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 14 декабря с лекцией в университете Индонезии в Джакарте. Он отметил, что Вашингтон будет укреплять союзы с РК, Японией, Австралией, Филиппинами и Таиландом, давно ставшие основой мира, безопасности и процветания в регионе. Госсекретарь США напомнил, что первые два иностранных лидера, которых президент Джо Байден принял в Белом доме, были выходцами из Индо-Тихоокеанского региона. Это тогдашний премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент РК Мун Чжэ Ин. Госсекретарь США напомнил, что во время южнокорейско-американского саммита, состоявшегося в мае, была достигнута договорённость о совместном инвестировании более 3,5 млрд долларов в новые технологии, включая сети 5G и 6G, в рамках усилий по продвижению свободы и открытости в регионе за счёт «открытого, безопасного и надёжного интернета». Блинкен подчеркнул также, что союзники «стремятся к серьёзной и устойчивой дипломатии с КНДР с конечной целью денуклеаризации Корейского полуострова». «Мы будем работать с союзниками и партнёрами над устранением угрозы, создаваемой ядерной и ракетной программами КНДР, посредством выверенного и практического подхода, одновременно укрепляя наше расширенное сдерживание»,- добавил госсекретарь США. В настоящее время он совершает зарубежную поездку, в программе которой посещение Великобритании, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Гавайев.